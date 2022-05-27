行政院院長蘇貞昌和衛福部部長陳時中27日上午前往新北市欣民藥局視察後離開時，遭到民眾舉牌抗議。（羅永銘攝）

陳士軒舉牌向蘇貞昌抗議。（王揚傑攝）

蘇揆視察板橋社區藥局 新北議員子現身陳抗

行政院長蘇貞昌今（27）日由衛服部長陳時中陪同到新北市板橋區社區藥局視察防疫工作，行程結束時，新北市議員陳明義之子、民眾黨新莊區議員擬參選人陳士軒突然舉牌抗議，高喊「新北的孩童染疫死亡！院長你知道嗎？新北的父母在哭泣！院長你看到了嗎？」，蘇貞昌並未回應，頭也沒回，在隨扈保護下上車離開。

蘇貞昌今天上午10時至板橋區欣民藥師藥局，視察社區藥局防疫工作流程與規畫，20分鐘後視察結束，蘇貞昌一行人步出藥局，陳士軒隨即從旁人背包中取出「新北的孩童染疫死亡！院長您看到了嗎？」手牌，大聲質問蘇貞昌「新北的孩童染疫死亡！院長你知道嗎？新北的父母在哭泣！院長你看到了嗎？」

陳士軒說，蘇貞昌院長曾是我們台北縣的老縣長，新聞報導這麼多的小朋友染疫死亡，不知道為什麼中央政府都沒看到，兒童疫苗政策延遲，先全民與病毒共存，才來處理兒童疫苗，蘇院長也是為人的爺爺，請你將心比心。

陳士軒痛批蘇貞昌，新北市的孩童染疫死亡，新北市的父母心裡在淌血，現在才來新北市視察，我們要的是提出解決方案，保護人民安全，而不是來作秀！今天來藥局5分鐘走一圈，能幫助到我們什麼？

陳士軒再批，疫情嚴峻的時候，雙北市長都在防疫，中央卻沒作為，只會互踢皮球，今天侯友宜市長在市議會備詢，蘇院長來視察新北市，不是應該和地方父母官一起來視察嗎？畢竟最了解疫情和醫療狀況的是縣市首長，不是蘇院長來藥局看一眼，就可以知道我們新北市的防疫和醫療人員的辛苦，所以他今天用這樣的方式，讓蘇院長聽到人民的訴求。

陳士軒說，蔡政府告訴我們，如果聽不到就大聲一點，再聽不到就拍桌子，我沒有桌子，所以只能來現場大聲怒吼，讓蘇院長聽到我們人民的聲音，全台灣的父母心在滴血，還有蔡英文總統、陳時中部長，希望你們可以重視。