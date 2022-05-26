非洲豬瘟疫情仍持續在亞洲地區擴散，威脅日益擴大。航警局特別呼籲國人，不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，也不要上網購買來路不明的肉製品，以免誤觸法律，大家共同維護國人健康及國家安全。圖為查緝豬瘟疫區肉品作為。（航警局提供）

非洲豬瘟疫情仍持續在亞洲地區擴散，威脅日益擴大。航警局特別呼籲國人，不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，也不要上網購買來路不明的肉製品，以免誤觸法律，大家共同維護國人健康及國家安全。圖為查緝豬瘟疫區肉品作為。（航警局提供）

非洲豬瘟疫情仍持續在亞洲地區擴散，威脅日益擴大。航警局特別呼籲國人，不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，也不要上網購買來路不明的肉製品，以免誤觸法律，大家共同維護國人健康及國家安全。圖為查緝豬瘟疫區肉品作為。（航警局提供）

除了新冠肺炎疫情持續嚴峻，「非洲豬瘟」疫情仍持續在亞洲地區擴散，威脅日益擴大。日前尼泊爾已被通報列入亞洲第16個發生非洲豬瘟疫情的國家，而農委會也公告自2022年5月20日起，凡是自大陸港澳、泰國、越南、菲律賓、尼泊爾及其他非洲豬瘟疫區寄送或攜帶豬肉製品者，首次查獲輸入人將裁罰新台幣20萬元，第2次及以上將裁罰100萬元。近日仍是有旅客從香港、越南等疫區國家攜帶肉製品回台，在桃園國際機場被本局查獲即被裁罰20萬元。

航警局表示，端午節假期即將來臨，預期入境旅客攜帶肉品物品會顯著攀升，為嚴防非洲豬瘟病毒入侵，將針對機場進口之貨物、快遞、郵包及入境旅客行李，協同財政部關務署台北關關員現場開箱加強查驗，如確認違反規定，將依「動物傳染病防治條例」移請農委會動植物防疫檢疫局處理。

根據統計資料，自2022年1月1日至5月23日止，共已成功攔截豬肉及其再製品於關口44件，約71.6公斤，目前已有3件驗出「非洲豬瘟」病毒陽性反應。

航警局指出，為防堵非洲豬瘟疫情，行政院院長蘇貞昌於2019年1月14日就任當日，即到桃園國際機場視察，宣示嚴守機場邊境。初期防堵人力能量不足時刻，航警局毅然承擔守護國門之責，為國人健康及相關產業守住第一道防線。行政院院長蘇貞昌又於2021年8月23日再次巡視桃園國際機場，指示財政部關務署務必加強查緝，航空警察局也加入行政協助共同防堵非洲豬瘟入境勤務。

目前東亞僅台灣及日本為非疫國，為維護我國農畜牧產業經濟安全，避免遭受非洲豬瘟病毒危害，航警局特別呼籲國人，不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，也不要上網購買來路不明的肉製品，以免誤觸法律，大家共同維護國人健康及國家安全。

非洲豬瘟疫情仍持續在亞洲地區擴散，威脅日益擴大。航警局特別呼籲國人，不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，也不要上網購買來路不明的肉製品，以免誤觸法律，大家共同維護國人健康及國家安全。圖為查獲的違規肉品。（航警局提供）

非洲豬瘟疫情仍持續在亞洲地區擴散，威脅日益擴大。航警局特別呼籲國人，不要從豬瘟疫區輸入、郵寄或攜帶家鄉肉品或含肉類加工食品來台，也不要上網購買來路不明的肉製品，以免誤觸法律，大家共同維護國人健康及國家安全。圖為查獲的違規肉品。（航警局提供）