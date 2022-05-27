幼童無法施打疫苗，因此同班同學含導師如確診，或共同活動摘下口罩達15分鐘以上，就必須快篩；北市議員簡舒培指出，幼童使用鼻咽快篩，無法忍受會哭鬧，父母擔心傷到孩童或影響準確度，各縣市政府都已準備採購唾液快篩，但北市卻仍未有作為，根本無視幼兒以及家長的需求。

簡舒培指出，新北市已採購5萬劑唾液快篩供居隔需求，針對幼兒園的部分也正在合作採購中；桃園市自購10萬劑唾液快篩，提供給幼兒園復課前採檢使用；雲林縣也購買1萬劑，發送給幼兒園緊急檢測；花蓮縣正在規畫採購給兒童與長者的唾液快篩，但北市卻遲遲未有規畫。

簡舒培表示，北市宣布私立幼兒園5月30日至6月30日恢復實體上課，其中，就讀北市私立幼兒園的學生有3萬2638人，復課的私立幼兒園學童可能與確診者接觸，快篩需求將大幅增加，卻未採購友善幼兒篩檢的唾液快篩，無視幼兒以及家長的需求。

簡舒培也指出，身心障礙的兒童因為有特別的狀況，如自閉症、情緒障礙的兒童，根本不願意讓人使用鼻咽快篩採檢，常常令特教機構人員為幫助身障兒童鼻咽快篩，導致人仰馬翻。

簡舒培說，北市統計領有身心障礙手冊的2至6歲孩童共有1174人，社福機構、日照中心、特教班、特教學校也希望市府能協助採購唾液快篩；她要求，北市衛生局、教育局與社會局，應盡速評估採購唾液快篩試劑，以供幼兒園的學童以及身障兒童使用。

對此，台北市長柯文哲則表示，這涉及醫學專業，要思考一下，一般來說，還是鼻腔快篩準確度比較高，口水準確度低，且目前為止，中央尚未發布口水快篩劑的適應症。

柯文哲說，可以討論研究，但要有比較清楚的數據，才有使用原則，需要蒐集更多數據，還有一點，鼻腔前置準備比較少，如果是唾液快篩，還要漱口等前置作業，不見得小孩子可以配合。

北市教育局則表示，由於目前唾液快篩劑只有1家廠商，會採限制性招標，但市府的唾液快篩劑將會由消防局統一採購，目前北市府正在思考中。