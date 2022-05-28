苗栗縣28日新增確診2024人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

6歲以下兒童免費快篩，6月1日起開始領取。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣28日新增確診2024人，校園停課資訊如表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣28日新增確診仍保持在2024人。6歲以下兒童免費快篩，將從6月1日起發放，民眾可在6月30日前，持孩童健保卡至各快篩實名制販售據點，免費領取一份5劑快篩。至於中央公告將提供低收和中低收入戶，以及長照住民免費快篩，目前尚未到貨，仍待中央公告發放領用辦法後發放。

苗栗縣長徐耀昌表示，民眾領取6歲以下兒童免費快篩1人5劑，不會計入實名制第一輪的購買資格。也就是曾經購買過實名制快篩的孩童，仍可免費領取一次快篩試劑。政策實施時，尚無健保卡的新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。至於中低收入戶免費快篩每人有5劑，長照機構則是每人3劑，目前仍未開始發放，將待中央公告後發放。

縣府衛生局表示，領取兒童免費快篩場所，為全國販售家用快篩試劑的實名制健保特約藥局及衛生所，全縣有97家販售實名制健保特約藥局及轄內無販售藥局的6個衛生所，民眾攜帶幼兒健保卡可自由選擇領取地點，並將依身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六，週日皆可領取。

衛生局提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

針對國內染疫人數突破百萬例，苗栗縣今年以來也有超過2萬5千人確診，徐耀昌叮嚀確診者最快7天後即可返回職場，請大家抱持著平常心、同理心、將心比心來對待，勿有霸凌或攻擊言語來對待康復者。

衛生局指出，鄉親如有症狀請先使用家用快篩試劑檢測，快篩陽性時經醫事人員確認，即可研判為確定病例。民眾快篩陽性時，請以視訊診療為第一優先，籲勿直接去診所，以免交叉感染，目前視訊診療診所有86家，其中西醫有54家可確認診斷通報及開立抗病毒藥物，中醫有32家可開立清冠一號，另本縣有6家醫院及4個社區篩檢站提供診斷評估、診療、開立藥物等一站式診療「得來速」服務，民眾快篩陽亦可透過視訊或現場醫療、並領取藥物，以利早期診斷、早期用藥、預防重症。