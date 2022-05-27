八卦山下的歷史建築彰化藝術館和館後方的紅毛井等，串聯成重要的人文景觀區，彰化藝術館多處遭白蟻蛀蝕，紅毛井棚架也鏽蝕嚴重、多處破損，彰化市公所爭取彰化縣政府補助修繕，27日副縣長林田富與市長林世賢等人共同舉行開工典禮，預計7月5日完工。

彰化藝術館的前身彰化公會堂，屬於1930年代現代主義風格建築，簡約白色造型，在車水馬龍中山路上格外顯眼，被譽為最美的建築，一度是公眾集會場所，已轉型成藝術的殿堂，八卦山紅毛井就位在彰化公會堂後方、已列為彰化縣歷史古蹟，歸彰化藝術館維護管理。

紅毛井顧名思義，相傳是荷蘭人所開鑿，井旁的土地公廟是信眾陳腰等人於1976年興建，彰化市在自來水未普及前，八卦山麓居民吃喝用都依靠紅毛井。

紅毛井也曾是彰化市洗衣的大本營，職業洗衣婦會依輩分佔位置。井前架有20公尺的長廊形棚架，並埋設暗管引取井水到前面的洗衣池，隨著職業洗衣婦凋零、再加上自動洗衣普遍、洗衣池整修後已變小，只剩零星人們來洗衣。每次進行彰化歷史巡禮，紅毛井都是「飲水思源」的重要景點。

林世賢表示，彰化建縣將屆滿300年，彰化市公所和彰化縣政府合作，期待工程完工後，還給當地民眾一個嶄新的紅毛井信仰中心，這次修繕工程包括紅毛井前棚架除鏽噴漆、換裝PC及塑鋁板、更新電線線路及照明、土地公廟前地坪整理、新設簡易殘障坡道等，以及更換位於公會堂二樓4扇遭白蟻蛀蝕的木門。