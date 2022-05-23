1名女網友在《爆料公社》發文，她將衣服拿去自助洗衣店洗衣，竟遇上可惡的偷衣賊，經店家調閱監視器後發現，對方刻意在洗衣機前等衣服洗好，且還很聰明的只偷一點點，原PO痛斥：「這年頭變態真多」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社》抱怨，她把衣服拿去自助洗衣店，因為這次洗的衣服都有放洗衣袋，要烘乾的時候發現，其中一袋衣服不翼而飛，原以為是自己放在家裡忘記帶出門，回家找了一下才確定她衣服真的遭竊，請店家調閱監視器後，見1名身穿橘色上衣的小偷手拿洗衣袋，刻意在洗衣機旁等衣服洗好，且還很聰明只偷一點點，以防事跡敗露。

原PO懷疑小偷手上的洗衣袋也是偷來的，從對方進洗衣店到離開的路徑猜測對方很有可能沿路偷衣服，因為整條街都是自助洗衣店，她怒罵：「洗那麼多次衣服，第一次遇到偷衣賊，這年頭變態真多」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「還穿腳踏車車衣犯案」、「身上的衣服也是偷來的嗎」、「偷內褲帶回家自爽」、「穿這衣服很快就能抓到」、「真的很佩服這些人，到底是窮成怎樣？也不怕有皮膚病的，偷那一件看醫生說不定更貴」、「舊衣回收筒可以拿到飽」、「你穿這件，偷東西，會不會太好認」、「他偷貼身內衣褲嗎？還是一般衣服褲子」。