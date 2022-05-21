中部一名婦產科醫生在電梯內將女護理師抱起，該醫師還趁開車去探視病人時，將手伸進護理師的裙襬中，一審因性騷擾部分被護理師撤告，故依2個強制罪判該醫生有期徒刑6月。他不服上訴，經重新勘驗相關證據後，高院法官認定，原判決無誤，駁回上訴。

據判決書指出，該名婦產科醫師小豪（化名）於109年2月搭乘電梯時詢問護理師小美（化名），「妳到底幾公斤啊？沒有40公斤的樣子」，隨後又用手環抱小美的腰部，將她抱起，某此次小豪開車載小美前往探視居家病人時，給小美看女性生殖器的照片，並基於強制之犯意，將小美制服裙襬掀起，嚇的小美報警提告。

小豪辯稱，他並沒有強制要抱起小美，他都有經過小美的同意，且女方請他幫忙裝避孕器，關心內褲材質才掀起裙襬，給小美看照片是因為希望對方能了解女性的生殖器，才有辦法協助他向病人解釋，另外小豪還說，雖然他有把手伸過去要摸小美，但對方把手推掉了，他從來沒有強迫小美做任何事。

小美表示，當時在電梯被對方抱起時，心裡覺得很不舒服，但礙於剛到職不敢跟小豪說自己的感受，小美和小豪一起去探視病人時，小豪在車上一直不斷說：「我看一下嘛」一直要將小美的裙子掀起，讓小美無法反抗。

法院審理時，根據小美提供的錄音檔案可見，小豪詢問對方：「妳會買漂亮、迷人的內衣穿嗎」、「妳有丁字褲嗎」、「掀開看妳的內褲，妳也會不好意思喔」、「我要買性感內衣送給妳，想疼妳」，一審時法官認為小豪為診所負責人，對護理師上下其手，還否認犯行，因性騷擾部分被小美撤告，故依2個強制罪判小豪有期徒刑6月。

小豪不服上訴，高院再次勘驗監視器及錄音檔後，認為小豪就是違反小美意願，強行掀起對方的裙子還將人抱起，認定原審判決無誤，故駁回上訴。