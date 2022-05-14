女外送員遇噁心性騷擾！高雄1名女外送員日前半夜送餐時，遇到1名顧客自稱「大X男」，顧客傳訊息說他的腳因車禍受傷，接著就問「等一下可以摸我的下面嗎」，讓外送員當場痛罵是性騷擾，怒嗆「你變態嗎」、「這玩笑好笑嗎？半夜欺負女外送員？」而外送公司的回應更讓她心寒。

該女外送員在臉書「爆廢公社」發文表示，她日前半夜送餐時，遇到1名自稱「大X男」的顧客下訂單，顧客原本在訊息稱他因車禍腳受傷，她則回覆了解，之後她說已經抵達住家外頭，顧客竟傳訊息「那等一下可以摸我的下面嗎」，她再次強調已經抵達現場，最後怒嗆「你變態嗎」。

女外送員半夜送餐遇到1名顧客自稱「大X男」，顧客傳訊息說他的腳因車禍受傷，接著問「等一下可以摸我的下面嗎」，讓她痛罵是性騷擾。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女外送員罵顧客很變態，說「這玩笑好笑嗎？半夜欺負女外送員？」對方則說真的很不好意思；事後她將訊息截圖回報給公司，客服人員說只能等到時間一到離開，不然就是直接轉單，但轉單後必須懲罰性暫停半小時，她對此相當不滿傻眼，認為自己被性騷擾，公司卻沒有積極作為。

其他網友紛紛留言「熊貓100%不鳥外送員！不用期望會熊貓保護你」、「把簡訊給警察看過，一起上樓收款，順帶直接報案」、「其實是可以聞風不動直接先報警，然後等他開門之後請警察叔叔直接關心他吧」、「所以這就是我一直反對熊貓送上樓的原因，如果其他人要求女外送人員送上樓，會發生什麼事」。