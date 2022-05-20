周四晚間在推特上，特斯拉執行長馬斯克駁斥有關於他在2016年性騷擾空服員的報導，稱爆料者的說法「完全是編造的」，並要求爆料人說出他身上任何一個私密特徵來證明。

《Business Insider》在周四早些時候報導，馬斯克的太空船公司SpaceX在2018年支付25萬美元解決某私人飛機空服員的性騷擾索賠，該空服員指控馬斯克在她面前暴露自己。

該報導指出，這位匿名的爆料者是那位空服員的朋友，且在未公開的和解過程中提供了一份聲明。

馬斯克在推特上寫道：我對這個聲稱其朋友看到我「暴露」的騙子下戰帖，只要描述一件事，任何不為公眾所知的東西（疤痕、紋身……）都可以。但她沒辦法做到，因為這件事從未發生過。

《Business Insider》援引空服員朋友的話報導，除了據稱暴露自己之外，馬斯克還搓揉了空服員的大腿，並提出買給她一匹馬，只要她願意在飛行中的按摩時「做得更多」。

報導指出，這名空服員認為她拒絕接受馬斯克的提議影響了她在SpaceX的工作機會，這也促使她在2018年聘請律師解決。SpaceX後來取得庭外和解，其中也包括要空服員封口的保密協議。該新聞網站未透露爆料者與空服員的姓名。

馬斯克周三曾表示，他不會投給民主黨，要把票投給共和黨，並預測「衝著我而來的抹黑戰」將隨之而來。

周四晚間，馬斯克首先推文表示：應該從政治角度來看待對我的攻擊，這是他們的標準（卑鄙）劇本，但沒有什麼能阻止我為美好的未來和你的言論自由權而戰。

在這個最初的推文中，馬斯克並未具體提到《Business Insider》報導中的指控，但在之後發出的推文中表示：鄭重聲明，這些瘋狂的指責完全是假的。這篇報導是為了干擾推特收購案。