綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上表示，他下次選舉計畫投給共和黨，並稱他將受到「政治攻擊」，表達了他對民主黨和進步人士的不滿。這讓人們對他花440億購買推特的交易被擱置產生連結，他之前說推特假帳號過多也震驚了市場。有分析師猜測，此舉是想退出此次購買計畫，再以更低的價格買回。

馬斯克是在南非出生，現在是美國公民，他登記自己是無黨派偏好的選民，並形容自己是溫和派。

週三，馬斯克警告稱，對他的政治攻擊將在未來幾個月「升級」，並表示他將不再支持民主黨，因為他們是「分裂」和「仇恨」的政黨。自稱在政治上較溫和的馬斯克本週早些時候提出了類似的主張，稱他長期以來一直支持民主黨，但現在將投票給共和黨。

他沒有說明是在即將到來的美國期中選舉還是2024總統選舉會投給共和黨。馬斯克還說，推特非常左傾，而他的收購將帶來溫和；若他完成收購，將對推特平台進行大改造，讓所有政治信仰的人都能自由發言，不會擔心被禁止。

馬斯克強硬的發言也對推特的股價造成影響，而馬斯克也表示，由於虛假帳戶過多，他要尋求更低的價格購買。他說:「這取決於很多因素，對於Twitter上的虛假帳戶數量，我還在等待解釋，Twitter拒絕告訴我這點非常奇怪。」

馬斯克收購Twitter具有法律效力，若他退出將面臨10億美元的違約金。

文章來源：Elon Musk confirms he WILL switch to vote Republican having voted 'overwhelmingly' for Democrats in the past
文章來源：Elon Musk plans to ‘vote Republican’ and warns of political attacks on him
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