民進黨立委陳歐珀不滿《自由時報》鍾姓記者，日前報導他懊惱與宜蘭縣長寶座失之交臂，所以不願見同黨江聰淵當縣長，陳歐珀認為上述報導嚴重影響自己名譽及黨內團結，19日至台北地檢署遞狀控告鍾姓記者涉嫌誹謗。

這個月16日，自由電子報就「民進黨宜縣黨部主委選舉 派系角力牽動2022與2024選舉」進行相關報導，新聞中曾提及「不斷放出希望初選的正國會宜蘭立委陳歐珀，也被迫表態支持江聰淵」。

陳歐珀指出，他身為立法院書記長和民進黨中常委，為促進黨內團結，去年11月18日就與前宜蘭代理縣長吳澤成連署，向黨主席蔡英文推薦江聰淵參選宜蘭縣長，可說自己從頭到尾都支持江聰淵參選縣長，江聰淵也在他參選聲明中提到這一點。

因此陳歐珀認為，鍾姓記者所撰寫的報導，和其他媒體今年初以來相關報導內容大相逕庭，發布前也未盡媒體平衡報導的責任，後來知道他即將提告，僅就文字部分修改，也未公開道歉或發出更正啟事，依然是篇背離事實的報導而提告。