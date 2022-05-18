高雄物產豐富，各社區擁有別具特色之農特產品，為使高雄優質社區農特產品得以從市場中成功脫穎而出，高市文化局特別媒合青年設計師盤點在地產品、發掘文化元素，實地觀察包裝需求，並與社區代表及居民充分溝通，歷時近1年產出梓官梓平社區、六龜寶來人文協會及新發社區、旗山糖廠社區及圓富社區、甲仙大田社區等品牌伴手禮盒，達成社區與青年設計師跨域合作典範。

文化局長王文翠表示，為協助社區農特產品包裝特色化，文化局引介社區工作者、青年設計師進入農村，了解社區農特產品包裝設計及面臨市場等困境，藉由導入共創設計概念，萃取出六個社區產業文化底蘊及創意。而本次精彩的設計成果也將在2022年台灣設計展展出，充分展現高雄設計力及文化力，歡迎對地方設計有興趣的朋友蒞臨參觀。

擔任計畫執行的輔導團隊廖于瑋表示，目前六個社區都有相當出色的農特產品，但礙於商品只有初階的公版包裝，特色難以突顯。這次市府導入設計師能量走進社區，深入了解在地，做出得以向外界傳達在地文化故事的包裝設計。熟稔社區狀況的她也坦言，為了選擇適合產品與設計師，最大的挑戰在於與社區溝通過程須取得共識。

圓富社區以阿嬤做為原型，導入咖啡濾掛包等商品包裝設計，靈感源於走入社區時發現，由活動中心改造而成的「隘堤咖啡」，店內的服務生阿嬤平均年齡80歲，有「全台最老的咖啡店」的稱號。圓富社區理事長陳宗卿表示，社區的阿嬤才是社區的主角，所以希望包裝設計方向以阿嬤們工作的姿態為元素，讓大家第一眼就可以理解到背後要傳達的在地故事，非常感謝市府對社區的協助輔導挹注資源，發揮地方創生效益。

負責梓平社區、寶來人文協會包裝設計的映品設計師林杰輝指出，設計應該傳遞社區正確的價值，讓接觸的人在最短的時間內就能理解社區的意義。而出身旗山人的CARL CHANG張云昕設計師，重新走踏旗山的糖廠及圓富社區，並與社區充分溝通後，以擅長的插畫設計出生動的包裝視覺，讓人感受到家鄉的溫暖。操刀大田、新發社區的天晴文化設計師陳棠逸則深感走入社區體會社區生活、跟社區的人相處後才能做出社區真正需要的設計。

文化局表示，六家社區成功導入設計師產出兼具故事力及設計力的新包裝商品，這是市府協助社區農特產品轉型的重要示範成果，未來將依「設計參與」，強化社區相關設計資訊及實務經驗，不僅是產品優化，也將品牌、商品設計概念內化，降低社區面對設計包裝企劃時面臨的溝通障礙。目前六家社區商品已上架，文化局也邀請大家以行動消費支持，促進社區自主發展與永續經營。(記者 賴奕熏/高雄報導)