台北市文山森林公園因遊憩設施太靠近住宅，噪音嚴重干擾周邊鄰里，類似狀況也發生在北市內湖仙樹公園，因涼亭修繕工程未詢問周邊民眾意見，涼亭屋頂採用不鏽鋼材質，只要一下雨就會有很大聲響，導致許多抱怨，市議員吳世正呼籲，雖然是小工程修繕，設計前應徵詢相關建議，能較符合居民需求。

吳世正表示，此次北市內湖仙樹公園針對涼亭修繕，由於先前設計不佳導致下雨時容易有噪音，原本周邊住民都很高興，沒想到業者將涼亭屋頂改用不鏽鋼材質，一下雨聲音反而更大，里長與議員辦公室陸續接獲民眾陳情，因此決定前往探勘，由於工程還未完工驗收，目前仍有修改機會。

吳世正指出，公園小規模修繕大多數不會辦理說明會，但周邊居民意見仍然很重要，如果能在設計或施工前，能詢問里長或議員建議，相關設施在過往有什麼問題，里民間有沒有什麼意見，再來著手動工，修繕成果就比較能符合居民期盼，否則市政府沒有調查，施做包商也不清楚民眾盼望。

北市府公園處表示，仙樹公園涼亭建置時間久遠，因亭頂出現漏雨，地方要求能予以修繕，經議員現場會勘，認為仙樹公園涼亭修繕工程原設計，未合居民多年習慣，材質也容易在下雨時造成噪音，請本處再行設計，諮詢當地居民與里長後，再行施工。