透過專業團隊進行視訊評估，了解單側聽損者在職場遇到的工作困難及需求，協助打造更友善職場。（中彰投分署提供／謝瓊雲台中傳真）

大學畢業後就進入農會工作的小雯，去年因聽不清楚她人說話內容就醫，發現左耳聽力受損，透過勞動部「職務再設計」服務，補助她與職場添購助聽器與藍芽麥克風，不僅減輕她的負擔，恢復工作效率，也讓她變得更自信。

25歲的小雯負責門市收銀及理貨等工作，卻常聽不清顧客說的話而產生誤解，就醫才知左耳聽力嚴重受損，醫師建議她買助聽器，但助聽器動輒數萬元，是筆不小負擔；她到醫材行門市詢價時，得知有此計畫，提出申請。

去年6月，專業團隊啟動視訊評估及職場訪視，部份補助購買助聽器，和藍芽遠端麥克風，她終於能清楚聽見周遭聲音與旁人的說話內容，藍芽麥克風則幫助她聽見較遠處的客人說話，可即時反應、說明解答，讓她重拾往日的笑容與自信。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，聽損者與聽障者不同，多數因後天疾病或意外造成單側聽力損傷，因而聽不清交談內容、答非所問，甚至無法辨識周遭設備異常聲響，徒增職場風險，加上疫情2年多來，人人都戴著口罩，更增加聽損者辨識口語的困難；不只導致聽損者自信心低落、職場工作表現落差，甚至還影響升遷機會。

今年勞動部正式將單側聽損者納入「職務再設計」服務範圍，凡在職勞工的劣耳聽力閾值在40分貝以上，且與優耳聽力閾值相差25分貝以上，即使未持有身心障礙證明，只要經指定醫療院開立診斷書，即可提出申請；透過職務再設計協助單側聽損者建構更友善職場，歡迎有需要的民眾多加運用。