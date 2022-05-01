女友無理取鬧全因「夢一場」！網路上一段抖音影片瘋傳，1名男子在外與女友爭吵，女友某日突然一整天不說話，男子苦苦哀求對方，告訴他哪裡做錯了，他一定會改，女子最後緩緩脫口「我昨晚夢到你跟別的女生說話了」，男子隨即轉過頭賞自己耳光，誇張情節引發討論。

影片中1名男子對著一旁女友不斷苦苦安慰，該女友則將頭轉到一邊、臉色相當難看，男子說「你到底要怎樣，一大早一句話也不說，跟聾啞人似的」，他說自己今天都在忙碌工作，問女友自己到底做錯了什麼，希望女友不要生氣，「忙完就帶妳去吃飯，至少妳要告訴我做錯了什麼，我改」。

女友一整天不說話，男子苦苦哀求對方，告訴他哪裡做錯了，他一定會改，女子最後說「我昨晚夢到你跟別的女生說話了」，男子即轉過頭賞自己耳光。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

男子苦苦哀求，女友仍不為所動，男子最後說「改不了我去死，死不了我去投胎」，他滿臉無奈地要女友告訴他真相，承諾一定會改掉，女友最後才緩緩脫口「我昨晚夢到你跟別的女生說話了」，男子隨即調頭賞自己巴掌，疑似是怪自己多嘴，或是做樣子女友看。

其他網友紛紛留言「交到這種女朋友就當作修行磨練耐心和毅力，加油」、「滿滿的既視感，她可能還會因為夢中正要吃某道料理被打斷而跟男生灰」、「以前不懂事的我也這樣！現在換個角度想只要陪在身邊也是很幸福」、「無理取鬧的女人」、「天啊！這日子怎麼過啊」、「男人這麼沒有面子嗎」、「別不相信 有些女的真的把夢當成預知能力一樣」。