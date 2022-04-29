高雄市楠梓區66歲陳姓男子因不滿前女友55歲馬姓女子與54歲林姓男子交往，於去年7月3日晚間持水果刀至楠梓區馬女的住處行凶，導致林男死亡，全案經橋頭地院審理後，法院依傷害罪，處陳嫌1年有期徒刑，又犯殺人罪，處無期徒刑、褫奪公權終身，應執行無期徒刑，全案仍可上訴。

檢方起訴指出，陳姓男子與馬姓女友在2020年10月分手，馬女因陳男家暴，在去年4月底經法院保護令裁定，陳男不得騷擾或跟蹤馬女，並遠離馬女的住所100公尺，保護令有效期限2年。

但陳男對保護令置之不理，且對馬女另結新歡心生怨恨，陳男於去年7月3日晚間近7時騎機車到馬女的啟昌街住所，先持板手擊破大門玻璃後，持刀進入馬女的住所，馬女上前阻擋，遭陳男持刀劃傷右後背部、右眼眶周邊與左手無名指。

林姓男子見狀要上前阻擋陳男，陳男竟殺紅了眼，持刀刺入林男的頭部動脈，之後林男推倒陳男，但陳男仍趁機不斷以刀刺向林男的頭部、手臂、頸部等位置，統計林男的身上共有43處銳器傷，包含13處穿刺傷及30處切割傷，其中，左手肘下方橈側穿刺傷刺穿左手肘，刺斷左臂動脈，大量出血死亡。

當時因為馬女躲到2樓，逃過一劫，楠梓警方獲報到場，當場制伏陳姓男子，警方詢後，通報檢察官與法醫相驗，並依殺人罪嫌移送偵辦。

檢方全案偵結，量處死刑，橋頭地院認為，陳尚非毫無教化矯正的可能，且若未來假釋也屬垂暮之年，再犯風險率並不高，一審判無期徒刑。

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