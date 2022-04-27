中市前年爆發驚悚的雙桶屍命案，土地買賣犯罪集團首腦徐德益，在2017年栽贓16歲蔡姓少女侵吞贓款，灌酒後虐殺，將屍體放入塑膠桶以水泥封箱；2019年強押土地糾紛案54歲黃姓證人，先注射毒品、再開槍擊斃，桶棄置山區。台中地院今天宣判，依殺人等罪嫌判徐男死刑；共犯王閔正及林宥廷無期徒刑；張男徒刑18年、童男及宋男各徒刑12年8月；趙男19年6月，全案仍可上訴。

台中地檢署在去年3月間依殺人等罪起訴36歲徐男等7人，以徐凶殘冷血、泯滅人性，犯後無悔悟之心，已無教化可能，具體求判死刑。台中地院審結今天宣判，仍在押的徐男並未到場，僅林男及童男兩人到庭聽判。

徐在2016年與王閔正從事土地買賣、貸款工作，邀王男女友16歲蔡姓少女在手下做事，蔡女多次勸阻男友聽令徐男從事不法；王男因發現察覺女友藉「起乩」向他騙錢，2017年4月間要求分手。

徐男仍在假釋中，年僅15歲的陳姓女友被通報失蹤人口，他擔心蔡女檢舉，又花光土地繼承登記委託人的300多萬元無力返還，栽贓蔡女侵吞鉅款。

2017年5月間，徐等人為躲避查緝搬到新竹租屋處，共謀殺害蔡女，對蔡女灌酒，由陳女、王男動手輪番重擊她頭部，徐持菜刀割頸、利剪重刺胸口，蔡女慘死後，徐等人將屍體裝進塑膠桶，擔心殺人曝光在3年內曾3度搬遷屍桶，最後藏放在他的豐原老家。

徐男在2018年透過黃男認識他的友人何男，受何委託以父親土地辦貸款，徐男及林宥廷等人逕自出售土地，騙走2000多萬元，何男察覺後怒告。

徐男認為黃出庭證詞對他不利，黃在2019年6月5日出庭後，王男等人將他強押到太平區1處養狗場毆打，再注射毒品，持槍朝他頭部開槍擊斃，先倒鹽進裝屍袋數日後，裝入塑膠桶、倒入水泥後封桶，掩埋在苗栗山區。

全案因蔡姓少女及黃男先後被通報為失蹤人口，警方接獲舉發，自去年11月陸續循線拘提7人到案，先後起獲2桶屍，駭人命案曝光。