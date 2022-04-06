警方起出徐男偷來的安全帽等贓物。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

55歲徐姓男子借宿友人台南市東區住家時，竟然在1天之內偷遍附近鄰居放置在機車上的安全帽、手機架及照後鏡。徐男兩度被逮獲，警方合計起出35頂安全帽等贓物，清查發現至少涉及近40起竊案，還導致女騎士因安全帽被偷，無帽可戴騎車被員警攔查。全案偵訊後，除依竊盜罪嫌送辦外，也建請預防性羈押。

警方調查，4日上午10時許，市警一分局東寧派出所接獲東區長榮路2段某巷弄內多位居民報案，指他們放置在機車座墊或掛在機車照後鏡的安全帽遭竊；另有部分被害人機車上的照後鏡及手機架也失竊。經統計，被竊的安全帽有4頂、手機架2具及後照鏡1組。

沒想到，不久後警方又陸續接獲報案指稱，東寧路、長榮路口附近，也有民眾掛在機車置物架上的衣物及安全帽不翼而飛，立即展開調查。

員警前往案發現場勘查蒐證後，發現1名中年男子涉嫌重大，正當警方準備追查時，赫然發現對方於11時許返回現場，旋即上前盤查，該男子自知無法抵賴，即帶同警方取贓，共查扣安全帽17頂、手機架2具、後照鏡1組、衣物及夾娃娃機店內商品等多項贓物。

警方調查，涉案的徐男平日遊手好閒，經常以騎機車或步行等方式，行竊機車上的財物，或無人看管的夾娃娃機店；尤其，他偏愛竊取安全帽，如看見安全帽放置於機車坐墊或掛在機車照後鏡，就會忍不住下手行竊帶回住處擺放。

正當警方完成筆錄並將他告誡釋回後，徐男竟不思悔改，又於5日凌晨再度前往長榮路2段一帶竊取安全帽，但此次被居民當場發現通報警方，員警到場時，徐男手上還拿著剛偷來的5頂安全帽，當場人贓俱獲，隨即依竊盜準現行犯將他逮捕，之後又起出13頂安全帽及夾娃娃機店商品一批。經統計，徐男在1天之內，合計犯下近40起竊案。

巧合的是，4日晚間9時許，東寧派出所所長胡宜智與警員賴蓉磁執行轄區巡邏勤務時，在東寧路、長榮路口發現1名女子騎機車未帶安全帽，經攔查舉發後，對方委屈地說，她不是故意不帶安全帽，而是安全帽失竊導致無帽可戴。員警聽聞後，立即出示當天查扣無人認領的安全帽相片提供指認，女騎士當場發現其中一頂正是自己遭竊的安全帽，讓她喜出望外。

安全帽台南東寧派出所竊盜預防性羈押