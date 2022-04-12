智慧型手機方便快速，現在更是有許多人將信用卡綁定行動支付，就連網路銀行也都能快速登錄，不過近日國外就有人發現了多數人使用的Android手機出現安全漏洞，此安全漏洞出現在Android 12的系統當中，名為「Dirty Pipe」，它不僅可以讀取用戶手機中的一切資料，還可以透過惡意代碼掌握手機權限，輕鬆控制大家的手機。

Android 12系統出現安全漏洞。(圖/翻攝自路透社)

根據外媒報導，Android 12的手機系統中出現了一款安全漏洞，此安全漏洞名為「Dirty Pipe」，「Dirty Pipe」能夠掌握使用者的手機，輕鬆地竊取所有機密文件，包括帳號密碼，且此漏洞不僅出現在Android 12的手機上，連Chromebook、Chromecast、揚聲器和顯示器等所有Google Home的設備都會受其影響。

而據《9t05Google》報導，「Dirty Pipe」是在2020年發布的Linux內核版本5.8中引入的，且一直延續到目前的版本中都還存在，不過現如今多數的Android設備都仍使用舊版本的Linux內核，因此只有Android 12的設備才會被影響，也提醒Samaung S22系列及Google Pixel 6系列的用戶都要小心。

多數Android設備不會被影響。 (圖/翻攝自Pixabay)

而目前Samsung及Google都已經在修復此漏洞，也建議有使用上述手機設備的民眾可以先進行安全更新，以免自身的資料被暴露在潛在的威脅中，若是大家不知道自己的手機是否有此安全漏洞，也可以進入手機「設定」中的「關於手機」查看「核心版本」，如若大家的Android版本高於5.8，建議要趕緊進行安全更新，不過若是版本低於5.8，那麼就無需過於擔心囉！