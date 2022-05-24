現年86歲的業者流下眼淚，表示與媽祖結緣超過30年，他說49歲那年一路煮點心到現在，每年服務上萬香燈腳，年年都跟媽祖許願，希望到家裡坐坐，沒想到今年終於如願以償，媽祖真的到家裡探望他這個老朋友，真的相當感動。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

原本以為媽祖會駐駕在昌一，為民眾賜福，不過媽祖鑾轎再昌一門口考慮很久，最終沒有選擇駐駕，而是繼續一路往北，駐駕在泰全輪胎五金。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

白沙屯媽祖神轎下午陸續到訪大村TOYOTA服務廠，BMW彰化經銷商昌一汽車，最終都沒有停下駐駕，而是一路走到彰化市區，選擇駐駕在泰全輪胎五金，預計25日清晨5點起駕。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

白沙屯媽祖進香回鑾第5天，24日清晨進入彰化境內，儘管下午彰化飄著小雨，上萬香燈腳仍穿著雨衣不畏風雨同行，白沙屯媽祖神轎下午陸續到訪大村TOYOTA服務廠，BMW彰化經銷商昌一汽車，最終都沒有停下駐駕，而是一路走到彰化市區，選擇駐駕在泰全輪胎五金，預計25日清晨5點起駕，業者開心落下眼淚表示，感謝媽祖不嫌棄，一早將煮早餐供香燈腳食用。

白沙屯媽祖下午冒雨前行，期間經過大村TOYOTA服務廠時，短暫停駕賜福後，一路往北走到過去曾多次駐駕的BMW彰化經銷商昌一汽車，原本以為媽祖會駐駕在昌一，為民眾賜福，不過媽祖鑾轎在昌一門口考慮很久，最終沒有選擇駐駕，而是繼續一路往北，駐駕在泰全輪胎五金。

現年86歲的業者流下眼淚，表示與媽祖結緣超過30年，他說49歲那年一路煮點心到現在，每年服務上萬香燈腳，年年都跟媽祖許願，希望到家裡坐坐，沒想到今年終於如願以償，媽祖真的到家裡探望他這個老朋友，真的相當感動。

白沙屯媽祖進香回鑾進入第5天，由於白沙屯媽路線沒有固定，因此信眾只能不斷追隨媽祖腳步，原本信眾以為下雨媽祖會提早在員林休息，沒想到媽祖一路向北，最後選擇在彰化市駐駕，從南彰到北彰只花了不到4小時，速度算是相當快。