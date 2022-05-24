目前媽祖已走過半個彰化，如今未駐駕彰化，依這個腳程計算，今天就會穿越彰化。(翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真)

年年帶著違禁品「香菜咖啡」贈送香燈腳的偑巷咖啡莊浚勝，今年同樣每天都準備600杯香菜咖啡提供給信眾。（莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真）

莊浚勝說，這是他的媽祖的約定，已經連續6年參加白沙屯進香，過去從每天100杯，前年準備香菜咖啡後，經擲筊請示到300杯，到現在已經600杯，可能媽祖也希望，希望能與信徒分享。（莊浚勝提供／吳建輝彰化傳真）

【LIVE直播】粉紅超跑回鑾北返抵彰化 白沙屯媽祖繞境行程Day5

白沙屯媽祖今回鑾，清晨約6點半沿著台一線進入彰化境內，上萬香燈腳隨行，場面震撼，而約8點左右媽祖停駕北斗大菜市場，隨即一路走到10點左右進入永靖鄉，突然迴轉停駕永靖分駐所，為警察賜福；目前媽祖已走過半個彰化，如今未駐駕彰化，依這個腳程計算，今天就會穿越彰化。

白沙屯媽祖回鑾進入彰化路線沿著台一線走，一路北上經過溪州、北斗、田尾、永靖等鄉鎮，約10左右媽祖鑾轎經過永靖分駐所後突然急停，隨後迴轉橫跨馬路衝進永靖分駐所，原短暫停留20分鐘左右要起駕，隨即又停駕決定留到下午1點，讓現場民眾相當興奮，齊喊媽祖我愛您。

員林警分局長楊志傑表示，很驚喜，感謝媽祖對彰化鄉親的庇佑，也祈求這個繞境能夠順利平安，更祈求疫情趕快過去，而白沙屯參加報名人數9萬多人，彰化警方為確保參香民眾的行車安全，因此也佈署交通快打與治安維護的警力，讓繞境順利。

另外年年帶著被網友戲稱違禁品「香菜咖啡」的莊浚勝，今年同樣每天都準備600杯香菜咖啡提供給信眾，莊浚勝說，這是他的媽祖的約定，已經連續6年參加白沙屯進香，過去從每天100杯，前年準備香菜咖啡後，經擲筊請示到300杯，到現在已經600杯，可能媽祖也希望，希望能與信徒分享。

台一線是彰化交通要道，也是每年白沙屯回鑾必經路線，粉紅超跑今腳程飛快，５點從雲林出發，橫跨濁水溪後，不到中午就已經走過半個彰化，若以腳程來算可能今天就會穿越彰化，不過彰化鄉親期待媽祖能夠駐駕彰化，繼續為鄉親賜福。