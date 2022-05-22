白沙屯媽祖鑾轎今（22）日凌晨2點就從崙背奉天宮起駕，沿台19線一路往北港朝天宮前進，大約10點半在信徒與司儀齊聲高喊「進喔」數聲下，三進三出入廟，彩炮的五顏六色紙張如雨落下。
俗稱粉紅超跑的白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨2點起駕後像急行軍一直走，不過當在元長鄉遇到一名老阿公虔誠等候時，鑾轎特別停留駐足，收看直播的網友直呼好溫暖。接近北港鎮的途中也有1名小朋友穿戴得像三太子跳舞給媽祖看，鑾轎也停留約1分鐘，十分親民。
最近疫情急遽升溫，9萬名香燈腳未卻步亦步亦趨，今早9點多朝天宮廟前廣場及馬路已經塞滿，香燈腳席地而坐等待鑾轎抵達，恭送媽祖入廟。
鑾轎大約在10點半抵達朝天宮前，信徒萬頭鑽動爭睹，但秩序良好，在朝天宮廟方帶領高呼「進喔、進喔、進喔」之下，香燈腳也熱情跟著拉高分貝呼喊，鑾轎三進三出入廟，接著請出神像駐駕，11點15分拜天公，23日零時15分進行入火儀式。
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