來自彰化縣埔鹽鄉的「錦成閣高甲團」，是全台唯一的九甲音樂社團，創立於清朝光緒3年(1877年)，至今有144年歷史。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

過去團練的曲館原為傳統老舊三合院，彰化縣府補助經費完成老屋修繕，並於今年1月底竣工。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

來自彰化縣埔鹽鄉的「錦成閣高甲團」，是全台唯一的九甲音樂社團，創立於清朝光緒3年(1877年)，至今有144年歷史，過去團練的曲館原為傳統老舊三合院，彰化縣府補助經費完成老屋修繕，並於今年1月底竣工，22日上午老屋變身「錦成閣高甲戲曲館」開幕，縣長王惠美現身致贈門匾，期許錦成閣能永續傳「錦成閣高甲戲曲館」。

錦成閣高甲團由人稱「戲先生」的陳登正先生所創立，創立後由兒子陳科豹傳承，過去南北管經常互相比管，南管常被北管的樂音比下去，因此南北逐漸融合，變成「南唱北拍」高甲戲曲，也成為錦成閣獨樹一格的特色，更是全國碩果僅存的傳統技藝。

錦成閣高甲團長昌錦龍表示，三合院年代久遠，還有嚴重漏水問題，因此向縣府申請活化，現在錦成閣還有30多位團員，最小團員國小3年級，最長的則已經70多歲，目前在好修國小、埔鹽國中也有開課傳承樂曲，也希望老屋修繕完畢後能物盡其用，再創台灣彰化高甲戲曲風光。

王惠美表示，錦成閣高甲團2006年登錄為彰化傳統演藝團體，2008年登錄彰化無形文化資產，過去練團的傳統三合院建於1957年，因年代久遠以致門面、屋頂牆面等殘破不堪，為了提供團員更好練習場域，爭取縣府老屋修繕計畫，總經費112萬8158元，縣府補助50萬，剩餘由團長、地方仕紳等努力促成。

王惠美說，老屋活化再利用只要1971年前的老屋，具有歷史文化、保存價值的，縣府提供50萬元經費可申請，希望能將彰化的傳統老屋保存下來，結合在地特色，並讓在地特色發展出新的路，讓彰化傳統特有文化傳承，也感謝謝典林議長及議員們對預算的支持，將彰化百年、千年的精神傳承下去。