伸港三合院再度泡在水裡，鍋碗漂流。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港中山路30年來首度淹水，住戶無奈。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港中山路30年來首度淹水，住戶無奈。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

伸港中山路30年來首度淹水，清潔隊也泡在水裡。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

長春地下道封閉。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

雨彈狂炸，伸港沿海又「做大水」，七嘉村三合院是逢雨必淹，再度泡在水鄉澤國裡，鍋碗、家具等，漂流到屋外，更離譜是伸港中山路，30多年來沒淹水，這次卻淹得慘，紙箱、拖鞋在客廳漂，清潔隊也淹了，一輛輛垃圾車輪胎都泡在水裡，長春地下道也緊急封閉。

伸港七嘉村住戶表示，近年下雨就淹，淹到無語問蒼天，不知什麼時候能改善。中山路的住戶則說，30多年來沒淹水，沒想到這次梅雨，就淹得這麼慘，眼睜睜看著雨水不斷湧進來，水深到小腿肚，紙箱、拖鞋到處漂流。

議員賴清美表示，伸港下雨就淹水，情況嚴重，尤其七嘉村，排水系統要徹底檢討，每次雨大一點，就淹成了彰化最慘三合院，過去附近農田，落雨可以吸收，不至於淹得這麼慘，附近房子越蓋越多，排水系統要重新檢討，尤其，現在才是梅雨季節，院子就像水塘，要是颱風來，情況會更嚴重，不要讓八七水災再重現。

伸港中山路住戶也說，太離譜了，過去30年來都沒淹過啊，不知為什麼這次也做大水了。公所表示，雨勢太集中，狂下100多毫米，一時消化不了，抽水站已經都啟用，雨停應該很快就會退了。