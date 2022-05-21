17LIVE歌唱比賽圓夢計畫《夢想Sing樂園2》，歷經半年精彩刺激賽事，挖掘各具潛力的音樂人才，周一（23日）晚間8點即將進入本季最後一戰「冠軍總決賽」，兩賽道前3強選手將一決勝負，爭奪期盼已久的冠軍寶座。

兩賽道3強選手名單分別為，一般賽道：狂奔的馬，sunny緗瀅，南平小生，LIVER賽道：楊淨宇Angel，曼曼兒，涓兒，這幾位上一集激戰晉級的選手，將面臨更艱難的全新賽制考驗，每位選手將有兩輪對戰，需呈獻一首快歌一首慢歌，當中一回合還挑戰與第一季選手合作的合唱賽。

《夢想Sing樂園2》開播以來一路陪伴指導的評審長陶晶瑩，已被選手們視為心靈導師，對於賽事來到尾聲冠軍即將誕生，陶晶瑩說：「對每位選手來說這才只是個開始，但有些人有聽進評審的建議進步真的很快，也很期待看到他們最後這次不同歌曲的表演。」賽事結束後的週一晚上不需再趕往棚內，陶晶瑩說：「接下來不做評審的週一晚上就可以陪小孩做功課了啊，不然有時小孩週一都陪我熬夜熬到滿晚，再來也還是要做生意，還有準備演唱會。」

決賽裡豪華評審陣容新加入了搖滾才子范逸臣及鐵肺歌后戴愛玲，兩人都首次擔任夢想Sing樂園評審，范逸臣說：「希望能有一場很棒的音樂饗宴。一直覺得高手在民間，尤其網路上臥虎藏龍，這些選手能走到總決賽也是披荊斬棘有相當實力，很期待能聽到驚艷的聲音，感受現在年輕朋友的能量。」范逸臣坦言將以音樂學長的角度來聆聽比賽，不會是毒舌評審，他提醒說：「教學相長，因為以前念書時在pub駐唱多年，自己又偏好搖滾曲風，所以我比較在意音準及情感的能量，希望大家平常心表現，因為一緊張可能平常練習已久的歌失準了，那會很可惜。」

戴愛玲興奮期待能來參與總決賽「因為之前有過擔任過幾次17直播的評審，看幾個LIVER的演出，大家演唱的實力也是非常堅強，而且還會創作，所以這次很期待來當評審，相信能入圍決賽的選手，一定也非常的有實力，很期待可以看到大家精彩的演出。」透露自己的評審風格說：「我擔任評審比較會是著重在情感的層面，我相信入圍決賽的選手，在技巧方面一定已經非常的純熟，有非常好的水準，那我覺得唱歌，情感方面永遠凌駕於技巧之上，然後我覺得一點的小小的建議就是選歌是一件非常重要的事情，如果選對歌，符合自己的音色，投入情感，只要多加練習，相信一定會發揮出自己的特色，我相信一定會有很好的表現。」

本季最具冠軍相的狂奔的馬，上一輪比賽再度以21個燈拿下全場最高分，首次看她演出的飛行導師賴銘偉，給出滿分6個燈還稱讚她演出像一場秀，這次總決賽中的合唱賽將和上一季冠軍孟璇攜手合作，狂奔的馬坦言這一路走來滿不容易，這次準備迎戰過程壓力大，因為終於要挑戰她比較不擅長大家卻又敲碗想聽的抒情歌，讓她陷入不自信迴圈情緒低潮，狂奔的馬慶幸自己合唱搭檔是孟璇：「她那麼厲害像是給了我一劑強心針啊！」擔心比賽表現不穩定的緗瀅，合唱搭檔是唱功穩定有甜版陳綺貞封號的陳韻喬，緗瀅說：「希望這次有神隊友韻喬的助攻，能夠讓我延續上次的好成績。」

演唱技巧十足的楊淨宇個人賽選擇挑戰台語歌，預告有別以往練到一個字都不能錯的態度，這次練習期間受到陳韻喬一句話影響而決心改變，「她要我拋開這些，好好的把自己交給自己，要相信自己，這次在練習上做了比較大的突破，丟掉筆記好好的在歌曲裡面相信自己沈浸在裡面，希望這次演出能唱進大家的心裡。」台語歌數度獲評審好評的曼曼兒，這次首次挑戰快歌 ，讓她這次壓力很大，因為不擅長 一度還在直播中落淚。」3強選手中唯一男生南平小生說：「這是比賽以來唯一一次沒有淘汰擔憂，相信我可以好好享受舞台。」他也首次要挑戰節奏感很重的快歌， 直說自己是肢體障礙，擔心律動一直練不好。