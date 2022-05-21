《懾影屍》代表匈牙利角逐奧斯卡最佳國際影片。（天馬行空提供）

由匈牙利國家電影學院大力支持並出資拍攝的恐怖片《懾影屍》，故事以1918年第一次世界大戰後，西班牙流感大爆發、奧匈帝國瓦解作為背景，結合自維多利亞時代開始盛行歐洲的「遺體攝影」行業，以及匈牙利對死亡與安葬的傳統文化觀念，創造出一個惡靈橫行的悲慘世界。

片中可見多場主角攝影師托瑪斯（維克托克勒姆 飾）以敬畏的態度和溫柔的動作，一一為每具生前飽受戰火與疾病折磨，甚至有所殘缺的大體，精心妝點並調整出最莊嚴的姿勢後，再按下快門，為他們留下人生最後的影像，同時也讓他們尚在人世的家屬得到安慰，為這個獵奇、詭異的職業，增添不少人性的溫度。

該片不僅征戰國內外各大恐怖片影展，得到高度肯定，橫掃超過20個獎項，更代表匈牙利角逐奧斯卡最佳國際影片。不過作為匈牙利首部本土鬼片，導演彼得博根地表示一切得來不易。他指出，由於過去在社會主義體制下，恐怖片被視為資產階級的產物，因此被嚴格禁止。因此多年來，恐怖片這個類型雖然盛行全球，但一直不存在匈牙利的電影創作範疇中。

如今儘管禁令早已解除，但多數投資者仍對恐怖類型片充滿未知，不敢貿然投入，因此最初提案時仍費了不少功夫取得投資者信任。然而，為了一圓恐怖片夢想，導演彼得博根地仍決定放手一搏，「我從小深受美國好萊塢八大片廠影響，《天魔》、《大法師》、《月光光心慌慌》和《鬼店》等片都是我的心頭好。因此在接連兩部長片作品成功後，我想是時候挑戰第一部匈牙利恐怖片了！」該片將於6月2日在台上映。