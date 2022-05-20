上海分階段解封，復產與積壓貨量出籠，上海航交所今（20）日公布最新一周出口貨櫃運價指數SCFI終於漲了！上漲0.36％至4,162.69點，終止長達連續17周的跌勢，其中歐洲線上漲0.03％、地中海線上漲0.2％，至於美東線持平，美西線下修0.15％。
貨代業者解讀，SCFI指數微幅上升，可視為運價止跌回升的訊號。隨上海陸續解封，工廠加速復工復產趕出口，加上德國漢堡、荷蘭鹿特丹等歐洲港口塞港，帶動運價向上。
據SCFI最新一周報價，遠東到歐洲線運價每20呎櫃5,862美元，上漲2美元、周漲0.03％，遠東到地中海線運價6,614美元，上漲13美元、周漲0.2％。
遠東到美西線每40呎櫃運價7,888美元，下跌12美元、周跌0.15％；遠東到美東線每40呎櫃運價10,560美元，開平盤；亞洲近洋線遠東新加坡航點每20呎櫃運價994美元，上漲2美元、周漲0.2％。
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