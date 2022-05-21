新一輪賽制「星球聯盟」火星與土星合作。（野火娛樂提供）

本周新一輪賽制「星球聯盟」木星與海王星合作。（野火娛樂提供）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》第二賽制吸引觀眾眼球，不少知名YouTuber也入坑，紛紛Reaction各集播出，對選秀節目有深入研究的「快樂寶賤」、 知名舞蹈老師「放鬆兄弟 奕寬」都製作影片分享收看《原子少年》心得，除了點評選手表現，也鼓勵《原子少年》用心與可改進之處。

擁有25萬訂閱的「到處都是瘋女人」頻道提到十分意外節目是如此正規與認真的在訓練選手：「有實力、會創作的都有，而且顏值很高！」也真實表達對節目的喜愛，「台灣還有認真在做節目的單位，而且進步非常多。我們真的要支持！」

受到觀眾青睞，《原子少年》也突破同溫層，受到不少IG創作者的推薦。在節目中表現亮眼的天王星選手「小孩」因舞台上的強大氣場與驚人表現，成為網友熱門討論話題，IG粉絲數更高速飆升破萬，人氣投票中，他的票數也迅速超越高顏值選手林佳辰。

本周節目正式進入新一輪賽制「星球聯盟」，風格迥異的八顆行星將兩兩合作，共同推派5位選手出演歌唱舞台、7位選手展現舞蹈舞台。在上集的後半段已揭曉聯盟隊伍，火星與土星合作、地球與天王星合作、木星與海王星合作、水星與金星合作。

《原子少年ATOM BOYZ》每周日晚8點於TVBS 42歡樂台、TVBS精采台、LINE TV播出；每周五晚10點於中視播出；每周六《原子少年ATOM BOYZ 》官方Youtube頻道影片上架。