游嫌在改造手槍裝上套件方便裝瞄準器。（翻攝畫面）

IG炫耀貼試槍影片嗆「你會死」 賣毒同夥快篩陽不願就醫遭逮

游姓男子有吸食毒品的習慣，近來學習改槍技術，為了炫耀自己的能力，竟拍攝影片上傳IG限時動態，影片中槍枝裝上消音器，還貼出「你會死：）」本月10日，北投警分局循線逮捕游男以及20歲女友，還有一起賣毒的吳姓男，警方搜索時發現，桌上擺的快篩試劑，吳嫌說1星期前陽性，但為了繼續活動，不願去醫院PCR，警方不敢大意，立刻穿起防護衣，立即以快篩檢測3名嫌犯，確認呈現陰性後將嫌犯依法送辦。

警方在新北市樹林游姓嫌犯住處，起出一把改造槍枝，子彈54顆，以及改槍工具，他辯稱試槍影片，是別人改好後讓他試打，否認改槍，但警方扣得改槍的零組件，以及電動步槍，以及提高精準度的瞄準鏡、槍托等配件，認定游男改槍並裝上套件，將手槍改為長槍。

22歲的游姓男子在IG上炫耀「這消音也太消音」，並貼在限時動態上，顯示自己改槍成功，可以射擊，還貼出「你會死：）」顯示具有殺傷力，警方立即鎖定限時動態的位址追查，10日持搜索票到樹林逮人，在場發現99包咖啡包，以及與游男一起販毒的吳男、吳男的22歲朱姓女友。

搜索過程中，承辦員警發現一只使用過的快篩劑，上方顯示2條線，吳嫌坦承外篩陽性後擔心被隔離，無法在外活動，遲遲不願到醫院檢測PCR，警方立即穿著全套防護衣、護目鏡、手套，並對現場4人進行快篩，確認為陰性後，均依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪法辦。

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