東京奧運首戰16強落敗，經過一段時間沈澱，拳擊女將林郁婷於今年土耳其女子拳擊世錦賽討回面子，台北時間18日晚間在57公斤級4強賽5比0擊退哈薩克伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），晉級到19日的金牌戰。

包括去年東京奧運4位國手林郁婷、黃筱雯、陳念琴、吳詩儀，中華拳擊隊共7名女將角逐在土耳其伊斯坦堡舉辦的2022女子拳擊世界錦標賽，林郁婷是唯一闖關到4強的選手，至少保底銅牌。

不過林郁婷不會只滿足於銅牌，準決賽強勢出擊，面對對手出怪招，藉由扭抱、夾手影響比賽節奏，林郁婷穩定專注在自己的策略，精準又有效率的出拳爭取分數，也收下金牌戰門票。

林郁婷將和義大利東京奧運銅牌好手特絲塔（Irma Testa）爭奪金牌，比賽預計台北時間19日深夜11點半，林郁婷透過IG喊話：「請繼續為我們加油，有你們的陪伴與支持，讓我可以奮不顧身的往前衝，有你們真好，明天讓我們繼續努力！」