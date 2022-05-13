最近除了湯優盃羽球賽，台灣體壇好手也出現在拳擊場上，昨天我國女子拳擊戰將、東京奧運銅牌好手黃筱雯睽違9個月再戰國際賽，進行女子54公斤級32強賽事，但卻意外爆冷輸給羅馬尼亞選手珮芮喬(Lacramioara Perijoc)，無緣朝獎牌之路邁進，相當可惜。

黃筱雯繼去年東京奧運後再次參加國際賽，期間只有在全大運小試身手，但狀況看起來還不錯。昨天他在32強面對羅馬尼亞選手珮芮喬，首回合獲得2個10分、3個9分，處於落後狀態，第二回合5名裁判僅1人判定黃筱雯有優勢，其他一面倒給對手高分，以1：4落敗。

黃筱雯去年在東京奧運51公斤級力奪銅牌，全大運則是挑戰57公斤級並順利奪金，她當時說：「有陣子沒比賽，久違第1場比賽有點過於興奮，比賽過程沒很滿意，針對世錦賽有學一些招式，只是在全大運沒發揮很好。」而如今她雖在世錦賽敗北，拚戰精神仍令人敬佩，值得給予掌聲。

目前台灣好手蔡子涵、黃筱雯、陳念琴都在首輪慘遭淘汰，抗癌拳擊好手陳念琴在4月泰國公開賽豪奪金牌，這次提前出局也令人意外和惋惜，此外我國還派出陳子瑄、林郁婷、吳詩儀、蘇靜雯等人參賽，希望還未出戰的選手都能在未來拿下好成績，讓世界再次看到台灣的拳擊實力！