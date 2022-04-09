我國柔道好手楊勇緯日前拿下土耳其柔道大滿貫賽金牌，受到國人歡騰，而昨天晚間拳擊場上也傳來捷報，我國抗癌女拳手陳念琴在泰國拳擊國際公開賽女子69公斤量級挺進決賽，她擊敗紐西蘭好手，今天將力拼今年賽季首面國際賽金牌，對手是地主的拜松(Baison Manikon)。

陳念琴瞄準今年9月在大陸杭州舉行的亞運，而泰國拳擊國際公開賽是她的全新開始，這次比賽在泰國普吉島進行，共有130名拳手參賽，女子組有56位，金牌將可領到2000美元(約台幣5.8萬)，賽事規模不小，陳念琴能一路過關斬將相當不容易。

陳念琴晉級4強後與紐西蘭選手尼柯森(Ariane Nicholson)交戰，在三個回合都拿下5位裁判滿分，取得壓倒性的5：0晉級決賽，氣勢如虹。陳念琴去年東京奧運在8強止步，備戰期間被檢查出罹患何杰金氏淋巴癌，但她強忍化療的不適繼續返回賽場，拚戰精神受人敬佩。

陳念琴在東京奧運女子69公斤級8強賽飲恨印度選手博爾戈漢(Lovlina Borgohain)，賽後她不甘心表示下屆奧運還想再拚，不服輸的精神令人感動，賽後她笑說：「肯定繼續拚！我還年輕，我要當拳擊隊的元老，下屆巴黎奧運再把金牌拿回來！」如今在泰國取得佳績是好的開始。