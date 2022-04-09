我國抗癌拳擊好手陳念琴一路過關斬將，在泰國國際拳擊公開賽女子69公斤殺進最後的金牌戰，今天他對上地主好手拜松(Baison Manikon)，連續2個回合拿下4個10分，第3回合還得到5個10分，最後成功擊退對手拿下金牌，完全延續了昨天4強賽的「快打旋風」身手！

陳念琴在這次泰國公開賽從8強打起，首戰以3：2險勝越南選手黃玉梅闖進4強，昨天碰上紐西蘭選手尼柯森(Ariane Nicholson)，在三回合都拿下5位裁判滿分，取得壓倒性的5：0晉級決賽，氣勢如虹，晉級今天的金牌戰。

此戰她延續身手，在首回合得到4個10分，第二回合再奪4個10分，以此氣勢闖進第三回合，最後以完美的5個10分掃落對手，與4強賽合計拿到三次5個10分，並同樣以壓倒性的5：0獲勝，而這也是她今年國際賽首冠，相當不容易。

泰國公開賽可說是全新開始，這次她在56位女子選手中脫穎而出，奪下金牌預計能獲2000美元(約台幣5.8萬)獎金，接著要備戰9月的杭州亞運。陳念琴在去年東京奧運女子69公斤級8強賽飲恨出局，賽後不甘心表示：「我還年輕，我要當拳擊隊的元老。」如今她成功邁出了第一步！