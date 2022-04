There Is No Limit短袖上衣特別以「抗議標語」作為設計理念。(UNDER ARMOUR提供)

過去因為性別特徵上的差異,社會上總存在著女性為運動弱勢的刻板印象,Team UA選手郭婞淳和陳念琴都曾在運動過程中聽到女生不該參與舉重及拳擊的固有成見,但她們仍帶著堅定信念刻苦訓練,勇敢突破阻礙站上世界殿堂。專業運動品牌UNDER ARMOUR為了給予女性運動愛好者最大的支持,以象徵女性覺醒的紫色與抗議標語為設計理念推出「There Is No Limit」系列,包含運動內衣、背心、女生專屬訓練鞋等訓練裝備,號召廣大女性勇敢突破障礙、挖掘潛能,加入運動的行列。

隨著女性運動意識的提升,許多女性訓練愛好者不僅擁有規律運動習慣,近年來更偏好高強度的進階訓練。為了鼓勵更多女性加入運動行列,UNDER ARMOUR推出「There Is No Limit」女子訓練裝備系列,以象徵女性團結及性別平等的「紫色」做為視覺主軸,並運用色系漸層變化代表女力崛起意象以及女性在運動、工作及生活中的多樣性;其中,There Is No Limit短袖上衣特別以「抗議標語」作為設計理念,運用「There is no limit」、「In Sisters We Trust」等墨印字樣,滿版道出女力強韌而堅定的運動信念!

許多女性在訓練時深受訓練鞋所苦,無法找到符合腳型的鞋款,UNDER ARMOUR全新推出專為女性足部設計的訓練鞋「HOVR OMNIA」,針對女生腳型結構量身打造流線型鞋底輪廓,從鞋領到鞋底都舒適貼合;搭配UA HOVR中底科技提供爆發動能回饋,確保每一步兼具充分緩衝、回彈腳感與訓練必備的高度穩定,不論是重訓、敏捷或有氧運動都能輕鬆征服,大幅提升女性訓練愛好者全方位訓練表現。