郭婞淳平常在高雄的國家運動訓練中心有許多陪練小選手，她是學弟妹的奮鬥目標，但她近乎偏執地追求訓練成果，並不是為了成為學弟妹的典範而做，而是她的自我要求。

郭婞淳對自我要求極高，每天都會見面的物理治療師周詣倫也有深刻印象。每個選手每天的訓練狀況一定都有起伏，郭婞淳如果練不好，她會生氣，會很懊惱，即使教練沒有逼她，她還是會拆掉槓鈴重量，從比較輕的重量重新再來一次，針對先前訓練比較不順的地方加強練習，再慢慢將重量加上去。郭婞淳對訓練有想法、有堅持，只要不好，「她就是重來。」

周詣倫認為郭婞淳的好學和努力，不只在訓練上，而是願意像海綿一樣多方面吸收。周詣倫曾和郭婞淳一起閱讀《一流的人如何保持顛峰》（Peak Performance），書中提到「一流的小提琴家在一起訓練，如何還能分辨出誰更為出色？」最頂尖的小提琴家就是會將練習時候發現的問題，再花時間加強練習；一般的小提琴家也許就是完成每日的練習而已。成為頂尖的關鍵是，願不願意利用更多時間，將不夠理想的地方做得更好。「婞淳就是這樣，難怪她會成為頂尖選手，」周詣倫說。

除了基本訓練，要在舉重拿下佳績，針對特定肌群進行重複且高強度的鍛鍊也是必要條件。

舉重講求連貫動作，非常講究肌肉的協調性，但郭婞淳的慣用邊與另一邊的肌力還是會有落差，例如左腿跟右腿相比，較弱一點，就要靠重量訓練去加強單邊肌力。郭婞淳經過多年訓練，除了有出色的基本動作，她也明白要精益求精，就要透過不同方式，精進自己較弱的地方，進而提升比賽表現。

(本文摘自《郭婞淳：舉重若輕的婞念》/天下文化)

【內容簡介】

「用身體的協調性與柔軟度，

去對抗剛硬的槓鈴，

肩上將不再只是沉重，

而會有一種以柔克剛的流暢。」――郭婞淳

讓郭婞淳舉起142公斤重的，

不是蠻力，是信念！

我們每個人都背負著生活的重擔，

在人生的賽道上奔馳，

肩上的擔子愈重，

我們愈要舉重若輕！

郭婞淳的金牌之路是一條自我挑戰的旅程，充滿考驗與挫折，如同我們的人生。她首度分享舉重與人生相通之道，歸納出突破自我的信念、把壓力轉換為動力的方法，獻給每個在生活中努力的人，找到可以依循的成長軌跡與力量，讓人生也能，舉重若輕。

本書特色

1.珍藏郭婞淳精采照片，包含8張特別為本書拍攝的獨家照片。

2.每篇附有郭婞淳精采金句，對人生一語中的，帶給每個人改變的力量。

3.精選整理郭婞淳人生筆記，如獲成功祕笈，學會舉重若輕的能力。

4.這本書不僅是郭婞淳的故事，也是每個渴望活出自己信念的人的故事。

【作者簡介】

郭婞淳 口述

台東阿美族人，2020年東京奧運女子舉重59公斤級金牌得主。亦曾奪得2016年里約奧運女子舉重58公斤級銅牌、2017年台北世大運女子舉重58公斤級金牌（並破女子舉重58公斤級挺舉世界紀錄）、2018年亞運女子舉重58公斤級金牌，現為女子舉重59公斤級抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄及奧運紀錄保持者。

累積十面世界舉重錦標賽金牌並完成四連霸，亦四度拿下運動精英獎最佳女運動員獎，皆為台灣史上第一人。

葉士弘 採訪撰文

現職

WOWSight共同創辦人

中華民國體育記者協會理事

世新大學新聞系兼任講師

求學階段是球迷，儘管所學與體育沒什麼關係，卻在對未來迷惘之際，毅然決定跨界，並有幸成為體育記者。從欣賞運動變成記錄運動，隨著觀看的角度不同，對運動員的努力與奮鬥有更深的領悟，期許透過自己的雙手，傳遞更多激勵人心的時刻、更多堅持不懈的決心。