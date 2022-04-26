香港四大天王之一的郭富城5年前迎娶小他22歲的大陸網紅方媛，兩人婚後陸續生下2女，生活幸福，挺過先前天王嫂訓練營的流言蜚語後，方媛也越來越敢做自己，反擊網友自己並非生活無聊的富婆，日前更曬出穿高衩泳衣的美照，側邊露出半顆屁股蛋，完全不像是二寶媽。

因潘瑋柏閃婚，首富子王思聰發文，掀起網上關於「天王嫂訓練營」的傳聞，無辜被波及的方媛當時保持沉默，僅讓郭富城對外發聲，一年後她才受訪坦言心情不好過，本來打好長文準備為自己澄清，卻在下秒決定放棄不發，怕自己失言反而釀大錯，「因為一解釋，大家就覺得你是不是在掩飾什麼。」

方媛曬出辣照。（圖／翻攝自mokafy IG）

婚前就是知名網紅、吸引了不少粉絲追蹤關心她生活的方媛，婚後依舊做自己，發文分享生活揭開身為天王嫂的神秘面紗，沒想到近日她分享美照，卻被酸民拿來跟周杰倫老婆昆凌比較，諷刺說：「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活，相比之下還是昆凌嫁對了吧」，引來方媛親自嗆：「可是我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」。

24日，方媛曬出庫存辣照，可見她穿著全白透視高衩泳裝，戴著草帽及墨鏡靠在高級遊艇旁，寫下：「加油健身」，可能是想以此激勵自己要繼續維持好身材，也讓人好奇掌鏡人是否就是老公郭富城，其他網友則大讚她身材好，「健康美！」、「Hot Mommy」，不愧是最美辣媽之一。