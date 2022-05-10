2022優霸盃世界羽球女子團體錦標賽中華女子羽球隊9日已經提前以2連勝晉級8強，台北時間10日晚間8點出戰中國大陸，將決定分組第一誰屬，賽前羽球迷期待看到寶島一姐戴資穎，和大陸陳雨菲重演東京奧運女單金牌戰對決，不過小戴本場高掛免戰牌，由許玟琪擔綱第1點。
由於中華隊、大陸隊這場小組賽最後一戰勝負無關晉級，已經連續兩天出賽的戴資穎休兵調整，首點賽事許玟琪力戰41分鐘，15比21、13比21敗給陳雨菲。
其他排點，中華隊第2點女雙推出李佳馨／鄧淳薰，第3點女單宋碩芸，第4點女雙張淨惠／李芷蓁，最後第5點交給今年第1次全國排名賽女單冠軍陳肅諭。優霸盃小組賽為5點3勝，就算前3點打完確定勝負，最後2點仍要打完。
大陸女子羽球隊在優霸盃過去有15座冠軍輝煌戰績，此役排點依序為第1點單打陳雨菲、第2點雙打東京奧運銀牌組合陳清晨／賈一凡、第3點單打何冰嬌、第4點雙打黃東萍／李汶妹，今年亞錦賽球后王祉怡負責第5點單打。
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