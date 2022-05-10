全國科大繁星甄選入學今日放榜，二信高中機械科王昱凱以全國第四名姿態，錄取國立台灣科技大學機械工程學系。他國中畢業時，填選大安高工機械科落榜，不甘放棄工程師夢想，選擇留在家鄉奮發向上，高職3年成績維持在班上前2名，今年如願考取第一志願。

二信高中機械科三年級學生王昱凱，從國中時期鍾愛機械工程，3年前於安樂國中部畢業，挑戰大安高工機械科失利，毅然決然選擇二信高中機械科，縱使身處在充滿競爭力的環境下，仍努力不懈。3年後，成功錄取科大第一志願，彌補當年錯失明星高中的遺憾，他不服輸的個性，時時刻刻主動鞭策自己不斷進步，造就了今天的成績。

王昱凱憶起三年前國中會考成績，與大安高工機械科擦身而過，那一刻的不甘心湧現，決定選擇二信高中機械「翻轉」自己，最後在老師的指導，以及自己的努力及毅力下，實現承諾與夢想，今年繁星甄選以全科第一、全國第四名的成績順利進入第一志願台灣科技大學機械工程學系。

王昱凱表示，進入二信高中機械科後，除分外用功讀書，也時時刻刻提醒自己不容鬆懈，每次班級成績維持在一、二名。他認為，有競爭才有進步，「非常感謝這些平日與我競爭的同學」，很開心自己能從國中時期堅持到現在，未來將持續追逐機械工程師夢想。

二信高中校長林立指出，科大繁星甄選以在校各科排名為優先比序，每校可推15位，有4輪分發機會，但第一志願台灣科技大學錄取各高職最多僅一名，必須全國排序競爭，相當不容易；今年除王昱凱錄取台科大，另外電機科李宗祐也錄取國立台北科技大學電機工程系，繳出包辦一、二志願佳績。