技專校院招生委員會聯合會今(5)日起至11日止，受理111學年度四技二專技優甄審入學招生報名費繳交及資格審查登錄申請。111學年度計有76所科技校院及大學，提供1402系科(組)學程、5996招生名額，不採計四技二專統一入學測驗成績。

技專校院招生委員會聯合會表示，繳交報名費與審查資格登陸時程自5月5日10：00起至5月11日17：00止，，凡高級中等學校畢(結)業生或具同等學力之學生，並符合簡章規定「適合甄審之技藝技能競賽優勝及技術士職種(類)」者均可報考。

技專校院招生委員會聯合會指出，111學年度四技二專技優甄審入學招生採個別報名方式辦理，招生採先繳報名費後辦理資格審查方式，考生須先至111學年度四技二專聯合甄選委員會網站「考生作業系統／資格審查登錄系統」取得報名費繳款帳號，於111年5月10日24：00前完成報名費繳交，並於5月11日17：00前完成資格審查資料登錄，為避免網路壅塞請儘早上網登錄，登錄完成後於5月11日前以限時掛號郵寄資格審查相關資料。

技專校院招生委員會聯合會提到，聯合會將於5月17日10：00公告資格審查審查結果，通過資格審查考生須20日17：00前，至委員會網站報名系統完成選擇報名甄審校系科(組)、學程，考生最多可報名5個校系科(組)、學程(惟各招生學校得限制考生僅能報名該校1個系科(組)、學程)，並依各甄審學校自訂之繳費方式，於該校自訂繳費截止日前，依規定完成繳交指定甄審費用。

技專校院招生委員會聯合會稱，另於資格審查勾選「同意釋出中央資料庫學習歷程檔案至本委員會使用」之學生，須於111年5月17日10：00起至5月20日21：00止(系統首日自10：00起開放，每日開放時間08：00~21：00)，登入「校系科（組）學程上傳檔案勾選清單預擬練習版」檢視本會取得之學習歷程檔案並熟悉介面操作。