屏東枋寮一名呂姓男子涉嫌酒後開車時撞死機車騎士，卻在現場急叩就讀大學的兒子趕到現場替他頂替，未料警方調閱監視器發現開車男子與畫面中的駕駛，體型、衣著等樣貌都不同，當場戳破頂替騙局，最後兒子不但也遭判刑，自己還賠償500萬元和解，雖然被害人家屬替他求處緩刑，但二審法官認為他犯後態度不佳，仍判處有期徒刑3年，可上訴。

根據判決，有酒駕前科的呂姓男子，於109年8月23日17時許，在屏東縣枋寮鄉玉泉路飲用威士忌酒後，駕駛小貨車還闖紅燈直行，當場撞上騎機車的鄭姓男子，鄭男緊急送醫後仍傷重不治死亡。

但呂男肇事後，擔心其酒駕肇事犯行曝光而受罰，立刻打電話給妻子到場協助，兒子當下在警方到場前，就駕駛紅色廂型車趕到場，並交給父親開走，兒子則留於現場，並向隨後到場的枋寮分局東海派出所員警自稱自己就是肇事駕駛，但兒子事後卻對肇事經過不知所云，警方發現有異，立即檢視路口監視器，才發現竟然是兒子出面頂罪。接著立刻將呂男帶回現場進行酒測，發現濃度0.32毫克，於是將父子倆一起送辦。

屏東地院審理後，呂男的兒子坦承犯行，遭依頂替罪判處拘役40天，並宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，可上訴。至於呂男雖然已500萬元與家屬和解，仍被依公共危險、肇事逃逸罪，併執行刑3年。

呂男不服上訴，高雄高分院調查，呂男雖然已賠500萬元調解成立，且被害人家屬也表示治喪期間呂男每天到場，希望能替他求情判緩刑，但法官認為原審已減刑，且在審理期間改口否認肇逃，仍維持原判。