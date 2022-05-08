由於近日國內新冠肺炎確診者暴增，東京奧運舉重女子64公斤級銅牌陳玟卉，戴著口罩參加2022全國大專校院運動會舉重公開女生組71公斤級賽事，由於近日忙著碩士論文，訓練強度稍減，抓舉、挺舉各僅試舉一次，仍順利以抓舉90公斤、挺舉110公斤、總和200公斤摘金。

陳玟卉表示，戴著口罩上場試舉，只有在挺舉時感覺稍微喘一點，不過為了保護自己，覺得還是口罩戴好戴滿比較重要。

2022年杭州亞運確定延期，陳玟卉坦言倒也不是壞事，「就像東京奧運當初因為新冠疫情延期一樣，就是多了時間去訓練、準備，並不會因此被打亂訓練腳步。」

陳玟卉補充，亞運延期，除了讓她有更多時間備戰，也能有時間衝刺一下學業，「最近為了寫報告睡眠時間較少，因此雖然每周訓練天數不變，但強度大概降到90%到95％左右，加上全大運是我繼去年12月烏茲別克世錦賽之後，相隔大概5個月首場正式賽事，主要是找回比賽感覺，把訓練水準舉出來就好，接下來的重點賽事是年底哥倫比亞世錦賽。」

陳玟卉的教練黃達德表示，去年在東京奧運、烏茲別克世錦賽奪牌後，陳玟卉變得更成熟也更自律，例如全大運戴口罩出賽也是主動想到，「現在玟卉更清楚自己要的是什麼，甚至立志要比到2028洛杉磯奧運。」