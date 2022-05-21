台灣運彩xT1聯盟例行賽20日落幕，僅休兵1天，季後挑戰賽隨即將在22日下午2點登場，例行賽第5名桃園雲豹將在主場桃園巨蛋體育館挑戰例行賽第4名台灣啤酒英熊，由於英熊未戰已先帶1勝，所以一旦英熊奪勝便可晉級季後賽，若雲豹贏球，戰線則將延長到23日，兩隊將移師英熊主場台北市立大學天母校區體育館決一死戰，勝者晉級季後賽。

焦點對決：蔣淯安vs.吉倫

台灣啤酒英熊對上桃園雲豹的季後挑戰賽周日開打，英熊將帶著1勝0敗優勢進行3戰2勝制比賽，此系列最大焦點就是兩隊控衛蔣淯安和吉倫（John Gillon）的大對決，兩人不但都是隊上的進攻發動機，而且在例行賽最後一次交手爆發口角，也讓這組對決更具看頭。

「小安」蔣淯安是聯盟頂級本土球星，本季也表現不俗，交出平均19.2分、6.8助攻、4.7籃板亮眼數據，而吉倫本季平均22.7分、8.2助攻、5.2籃板也不遑多讓，特別的是蔣淯安174公分，吉倫183公分，在籃球場上都屬矮將，但兩人同樣速度快、破壞力強，在場上對決勁爆十足。

雲豹在本周例行賽最一次交手英熊，吉倫在比賽讀秒階段確定贏球之際，還違反籃球場上「潛規則」出手投籃，引起英熊球員(尤其是蔣淯安)不滿，險些引爆兩隊衝突，雖然吉倫已在賽後道歉，但也讓兩人在季後挑戰賽的對決更加引人矚目。

桃園雲豹關鍵密碼：25.5

桃園雲豹原任總教練王志群於4月10日請辭，之後雲豹2度對上英熊，劉嘉發1場以技術總監、1場以總教練身份掌兵符，這2場雲豹都獲勝，也成為順利挺進季後挑戰的重要比賽，這2場雲豹贏球的關鍵，在於打出行雲流水的進攻，平均助攻高達25.5次，遠超過本季平均的19.8次。

劉嘉發是台灣籃壇「進攻大師」，以「Motion offense」(跑動攻擊)聞名，雲豹擊敗英熊的這2場比賽，就是打出漂亮的跑動攻擊，4月23日全場狂送27次助攻爆量135分，5月19日全場也送出24次助攻飆進110分，在季後挑戰賽，雲豹如果能再打出流暢進攻，助攻超過25.5次門檻，很有機會扳倒英熊。

台啤英熊關鍵密碼：98

台灣啤酒英熊在本季開打之前，原是奪冠大熱門，但最後只拿下例行賽第4名，最大的問題就是出在防守，台啤本季平均每場可以拿到108.3分，高居6隊之首，但平均失分也高達107.8分，完全抵消了英熊在進攻上的優勢。

這樣的情況同樣出現在對戰桃園雲豹上，例行賽交手3勝3敗打成平手，台啤贏球的3場平場每場拿112.3分，輸球的3場平均每場拿111.3分，進攻差別並不大，不是影響戰局的原因；然而，台啤贏球的3場平場每場只失98分，輸球的3場平均每場失分高達115.3分，落差非常巨大，98也成為台啤在季後挑戰賽的關鍵密碼，如果能把雲豹的得分壓在98分以下，贏球自然手到擒來。