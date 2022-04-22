目前以15勝11敗暫居聯盟第3的台啤英熊，22日又迎來噩耗，由於蓋樂威家中「長輩」過世，主動跟球團提出離隊申請，近日也將搭機返美，如此一來台啤英熊就只剩下大福、士東兩名洋將，以及亞洲外援林泰樂等人可用，畢竟當前已經無法再次補進洋將，代表台啤英熊接下來的例行賽，甚至季後賽都要面對少一名洋將可用窘境，爭冠機率自然大幅下滑！

以下是台啤英熊新聞稿內容，『台灣啤酒英熊職業籃球隊於22日宣布陣中洋將蓋樂威因家庭因素已確定離隊，並將於近期即刻返美。蓋樂威因家中長輩離世，心情受到極大影響，主動向球隊提出離隊申請，並與球團共同商議各種返台持續拼戰的可能性，但礙於台美來回時間、政府政策隔離時間與季後賽賽程時間無法協調，雙方最終確定忍痛提前解約。

蓋樂威原先為SBL台灣啤酒籃球隊外援，並於季中加入T1台啤英熊，首場比賽隨即成為即戰力拿下38分、7助攻、4籃板與5抄截。於台啤英熊賽季共出賽11場比賽，拿下平均26分、6.3籃板與6.3助攻，罰球命中率高達9成17亮眼成績，更被球迷稱為專門對戰勁旅高雄全家海神的「蓋世英熊」。

台啤英熊總經理哈孝遠表示：「私下相當活潑的蓋樂威是陣中的開心果，也相當融入台灣的文化，更在團隊中是相當強的戰力。但在即將季後賽的此刻，蓋樂威家中遇上憾事，球團當然也會以球員感受為優先，尊重他的選擇，並提供最大的幫助。台啤英熊也會帶著蓋樂威的拼勁，以『不留一手』的態度，以現有陣容打出最好成績，朝總冠軍邁進。」

台啤英熊球團對蓋樂威家人離世深感遺憾，並誠心祈禱蓋樂威與家人皆能盡快走出傷痛，也期待在球場上再次看見帶著笑容的蓋樂威。台啤英熊例行賽剩餘4場賽事，並將於5月7日、8日回到主場舉辦「金龍傳說」主題周，迎接例行賽最後一周賽程。』