高雄全家海神距離鎖定聯盟龍頭席次越來越近了！回到高雄巨蛋主場的海神，16日靠著庫薩斯攻下全隊最高23分，于煥亞也拿15分，終場100比81輕取聯盟墊底球隊台南台鋼獵鷹，進帳本季第20勝(6敗)，只要接下來台中太陽輸球，海神就可鎖定本季聯盟龍頭。

一開賽雙方互有領先，不過海神靠著庫薩斯、吳怡斌兩人火力率先取得領先優勢，打到首節還剩6分05秒，先前腰傷缺陣的主力前鋒胡瓏貿，也宣告傷癒替補上場，幫助海神打完首節，取得27比22小幅領先，庫薩斯首節就摘8分。

海神第2節換成于煥亞在三分外線開火，以及胡瓏貿內線單打製造犯規，逐漸擴大領先差距，甚至最多領先到14分之多，反觀獵鷹次節命中率連3成都不到，罰球也僅罰6中2，自然無法追回失分，上半場結束，海神取得50比37的領先。

雖在下半場一開始，海神擴大領先到18分，可是獵鷹馬上打出10比0小高潮回應，幸好庫薩斯也在內線頻頻取分，搭配吳怡斌、林任鴻各進一顆三分球，海神重新擴大領先優勢，打完前3節，海神68比56領先，庫薩斯仍拿最高18分。

獵鷹末節持續苦追，卻始終無法縮小差距到7分以內，眼見場上局面始終受到控制，海神也在最後兩分鐘換下主力休息，提前準備迎接明天續在主場迎戰桃園雲豹的比賽。