T1聯盟元年例行賽尾聲，高雄全家海神在17日球隊主場最後一戰119比104擊敗桃園雲豹，鎖定例行賽第一寶座，高中時期是松山高中HBL奪冠成員的余純安、胡瓏貿，放眼季後賽繼續努力，再度攜手奪冠。

余純安、胡瓏貿是HBL名校松山高中差一屆的學長、弟，余純安高二時在97學年HBL助松山拿下隊史首冠，98學年松山完成2連霸，99學年再由胡瓏貿領軍「綠色神盾」締造3連霸，兩人在T1聯盟高雄全家海神成立時加入，就期許能榮耀港都。

17日T1海神例行賽主場最後一戰確保龍頭地位，兩人都很開心，余純安透露，自己身為隊長，又是高雄在地子弟，很想替高雄拿下一座冠軍；而高中畢業後旅美，又在中國大陸CBA奮戰5個球季，暌違10年回到台灣籃球圈的胡瓏貿，在CBA待過效力過福建、廣州的隊伍，都沒嚐過冠軍滋味，如今透過助隊贏得例行賽龍頭穩定季後賽打拚心情，接下來就是季後賽繼續努力證明自己。

余純安補充，球隊雖然例行賽戰績領先，但比賽中仍有表現起伏不定的缺點，「例如可能20分大幅度領先，瞬間被對手追到只差個位數，這樣的表現在季後賽會很危險，必須再看影片檢討。」

高中、大學都和球隊高舉過冠軍盃的余純安，期許海神季後賽再接再勵，一圓自己職業生涯首個冠軍夢，他笑說：「我也跟瓏貿說，要像高中一樣再一起拿冠軍。」