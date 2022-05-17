桃園雲豹專注訓練，迎接本周3連戰挑戰。（桃園雲豹提供）

T1聯盟明天（18日）重啟賽事，桃園雲豹更是連續3天要在主場桃園巨蛋迎戰新北中信特攻、台灣啤酒英熊及台中葳格太陽，雲豹總教練劉嘉發表示，本周3連戰團隊在體能調節肯定很辛苦，但針對不同的對戰組合已做足準備，並將爭取進入挑戰賽視為現階段目標。

台灣近日新冠疫情確診人數攀升，連日都是6萬多本土病例，職業運動賽事也受到衝擊，數支球隊傳出確診壞消息，雲豹隊也有一段時間沒能全員到齊訓練，劉嘉發說：「近期大家在訓練上的融合度、配合度都還不錯，越接近例行賽尾聲，越能感受到本土球員持續進步，外援也逐漸融入球隊。大家休息一陣子了，歸隊後明顯看出想趕快回球場上的欲望，有些球員身體還結實了不少。」

歷經最近居家防疫，雲豹隊長鄭瑋回應：「團隊隔了好幾天沒有練球，重回球場上、摸到籃球，看得出來大家都很興奮，這段期間教練團也特別規劃線上肌力訓練，現在就是得趕快將體能調整好，比賽中有好表現，但團隊還須多溝通，才能改善場上亂流問題。」

雲豹目前例行賽戰績6勝21敗，排名第5，例行賽進入尾聲將爭取季後挑戰賽門票，本周主場賽事也開放觀眾入場，只要桃園市民、學生提出身份證明，皆可享票價5折優惠，門票將於比賽日當天現場販售。

由於新冠肺炎防疫鬆懈不得，為降低染疫風險，雲豹球團主場賽事嚴格執行政府、聯盟指引，球團隊職員、現場所有工作人員皆需於每場賽前提供快篩陰性證明，場內不開放球迷飲食，且需全程配戴口罩觀賽。