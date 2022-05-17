雖然近日國內職業運動賽事受到新冠肺炎疫情影響延賽，不過T1職籃聯盟明天（18日）重啟戰場，一連3天進行本季剩餘5場例行賽，墊底台南台鋼獵鷹仍有最後機會翻轉戰局，殺進季後挑戰賽。

以下為T1聯盟新聞稿全文：

台灣運彩xT1聯盟明天（18日）重啟戰場，一連3天先進行本季剩餘5場例行賽，雖然高雄全家海神與臺中葳格太陽已鎖定例行賽第1名及第2名，但第3名至第6名還未底定，墊底台南台鋼獵鷹仍有最後機會翻轉戰局，殺進季後挑戰賽。

獵鷹與桃園雲豹的5、6名之爭難分難解，本週重啟賽事前，由於獵鷹頑強抵抗，雲豹晉級魔術數字卡在M1，明天獵鷹將率先出戰台灣啤酒英熊，此戰將是關鍵戰役，若獵鷹輸球，雲豹晉級魔術數字將歸零，確定以第5名晉級季後挑戰賽；但若獵鷹在例行賽最終戰再勝英熊，壓力將轉嫁到雲豹，本週的主場三連戰對上新北中信特攻、英熊、太陽至少得拿1勝，才能拿下季後挑戰賽門票。

獵鷹目前排名雖暫居第6名，但本季卻專剋英熊，近期已取得對戰3連勝，本季對戰戰績3勝2敗佔上風，所以獵鷹明天對戰英熊，勢必將會乘勝追擊，力保晉級一線生機。

不只5、6名難產，聯盟3、4名也同樣還無法拍板，特攻還需自力奪下1勝或英熊吞下1敗，才可鎖定聯盟第3名，所以明天英熊主場迎戰獵鷹與雲豹主場出戰特攻都是攸關排名的焦點戰役。

若英熊擊敗獵鷹，獵鷹將確定淘汰，而英熊保住爭老3希望，特攻如欲守住第3名，得設法在例行賽最終戰擊敗雲豹，否則只能寄望英熊在本週的3連戰不要全勝，不然英熊就會超車特攻，排名互換。

所以聯盟例行賽最終排名，最快明日便可底定，只要明日兩戰英熊擊敗獵鷹、特攻戰勝雲豹，雲豹便可鎖定第5名、特攻便可鎖定第3名，但若結果未如預期，例行賽最終排名很可能得要等到20日才能見分曉。

聯盟最後5場例行賽賽事轉播五大平台全面放送，有線電視ELEVEN SPORTS、MOD愛爾達電視台及網路Twitch（https://www.twitch.tv/t1leaguebasketball）、17LIVE（台灣運彩xT1聯盟1、2台）、NOWnews臉書。

聯盟剩餘5場例行賽賽程

週三（18日）16：00 臺南台鋼獵鷹VS台灣啤酒英熊

週三（18日）19：00 新北中信特攻VS桃園雲豹

週四（19日）19：00 台灣啤酒英熊VS桃園雲豹

週五（20日）16：00 高雄全家海神VS台灣啤酒英熊

週五（20日）19：00 臺中葳格太陽VS桃園雲豹