台中葳格太陽20日迎來例行賽最終戰，靠著塔克（Anthony Tucker）延長賽的關鍵演出，最終以127比125擊敗地主桃園雲豹，收下本季第20勝。太陽取得本季對戰雲豹6戰全勝，也準備好要面對下24日開打的隊史首場季後賽！

受疫情延賽影響，太陽已將近3周沒比賽，上1場比賽是5月1日對戰新北特攻，今天對上最近2連勝的雲豹，打得相當激烈。太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）就說：「這場比賽並不好打，對手氣勢很好，我們則是快3周沒比賽，所以開賽都在找自己的節奏。」

太陽錯過正規賽贏球的機會，但塔克在延長賽有關鍵演出，包括終場前32.3秒的超前三分球，以及最後4罰全中，讓太陽收下勝利。塔克貢獻全場最高44分、另有12籃板。桑尼（Sani Sakakini）則有25分、15籃板。

卡米諾斯表示：「這對我們來說是1場很好調整的比賽，很高興能在季後賽前打這樣的比賽，這種比賽比輕鬆獲勝的比賽更有意義，讓我們提早為季後賽做準備。」

斬獲13分的太陽隊長陳靖寰也說：「我們現在很需要這麼接近的比賽，因為季後賽可能就是這麼拉鋸、高張力，我們太久沒比賽了，很開心這場比賽打很久，讓我們可以抓場上感覺，準備季後賽。」今天歡慶35歲生日的萊特（Julian Wright）也有20分、10籃板演出，他同樣強調要趁這段時間把狀況調整好，全力衝擊季後賽！