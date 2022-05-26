平鎮乙未公園有紅火蟻出沒，現場拉起封鎖線、插設警示旗幟。（黃敬平提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園去年11月啟用，曾獲公共工程金質獎肯定，為熱門休憩地點，近來連日降雨，公園地下停車場爆淹水情形，加上日前再度出沒的紅火蟻，市議員黃敬平痛批工程品質掉漆。對此，工務局回應，截水溝積淤已清除，並要求廠商加強日常維護。

連日大雨導致桃園多處淹水，黃敬平指出，有民眾25日晚間到乙未公園地下停車場取車，發現排水系統疑未發揮功能，雨水從出入口坡道流下且積水未退，一度淹到腳踝至小腿高，民眾嚇得趕緊移車。

黃敬平也提到，日前又有民眾疑被紅火蟻咬傷就醫，草皮上更出現不少凸起的蟻丘，雖現場拉起封鎖線、插設警示旗幟，但標示不清，仍有許多人越線坐在草坪，且附近家長和幼兒園常帶孩童到此遊玩，而警示旗就插在遊戲設施旁，讓人看了冷汗直流。

黃敬平直言，市府應做好警示宣導與畫出警戒範圍，如今地上有紅火蟻、地下也淹水，認為工程品質落漆，且市府應追究施工廠商的履約保固期責任。

桃市府工務局景觀工程科長陳翠慧說明，接獲通知後與交通局前往瞭解，事實上淹水點位在車道出入口，該處的水原應沿截水溝往前流到陰井，但連日大雨後途中堆積泥沙，才出現淹水情形，清理後已排除，滯洪池也沒滿出。她強調，公園結構皆符法規，設施也正常運轉，為避免後續又發生，已請廠商再次確認管線，並做好日常維護與清潔工作。

針對紅火蟻出沒，陳翠慧回應，桃園為紅火蟻疫區，興建公共設施時必會做好防治，只是可能又有族群遷徙到此繁殖，目前已插警示旗、拉鎖線，待雨勢停緩，會協調廠商投藥，預估1個月防治期後，即可開放草皮。