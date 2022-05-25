台南市政府文化局強調，鴿笭文化推廣不會因此而暫停，未來鴿笭巢博館內部相關物品，規畫移至月之美術館展出。（本報資料照片）

台南市鹽水區以鴿為名的藝文據點「鴿笭巢博館」，由在地社區青年與台南市政府合作催生，不過僅營運2年，近日卻傳出將熄燈的消息，據悉是現有場址的所有權人，將產權易主，只能劃下句點，令不少鹽水人聞訊後，紛紛直嘆「很不捨…」

鴿笭巢博館基地為一間三合院，因為長期無人使用，於是社區獲屋主同意後，申請市府都發局的計畫補助，將它美化改造，從小在竹埔長大的高正浩、李東諺表兄弟，後來也進駐，並透過文化局社區營造計畫獎助來引進資源，結合社區營造和藝術創作，發揚在地鴿笭文化。

台南市政府文化局文化資源科長陳雍杰說，這間三合院屬於私人所有，因此屋主把產權賣給他人，公部門只能表示尊重。不過換個角度想，原本無人居住的三合院，經過這幾年社區努力變美了，吸引他人想買下來運用，也算達到永續保存老屋的理念。

「鴿笭文化推廣工作，不會因此而暫停」陳雍杰也強調，雖然鴿笭巢博館將熄燈，但傳承工作不會停，位於鹽水鬧區的月之美術館，目前裡面展出藝術家李立中《粉鳥》系列作品，未來也規畫將鴿笭巢博館的相關展示品挪移到此處，繼續分享更多粉鳥的人文故事。

近2年鴿笭巢博館與竹埔國小緊密連結，合辦木作系列課程，讓學生DIY彩繪鴿笭等，校長廖秋宛說，明年相關課程，還會繼續與高正浩表兄弟合作，其實看到原本閒置的三合院，有外地人願意買下來愛惜，校方也很樂見。

李東諺說，站在執行單位立場，有人願意花錢購買竹埔的房地產，以公共造產吸引民間投資的角度，是美事一件；另鴿笭巢博館及地方的社區營造事宜，有待後續討論，已有跟新屋主、國小、鹽水其他藝文區域初步接洽中，尚未有定案，未來盼新屋主能支持社區的文化推廣工作。